Украинских несовершеннолетних подростков планируют забирать на фронт. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, в прошлом офицер армии США Станислав Крапивник, отметивший, что Украина уже призывает женщин более года.
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