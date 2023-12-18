Украинских несовершеннолетних подростков планируют забирать на фронт. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, в прошлом офицер армии США Станислав Крапивник, отметивший, что Украина уже призывает женщин более года.