МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 877 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Увы, но все эти, блин, хитрожопые дебилы никогда не видят для себя последствий "на один шаг вперед"... Подобные мечт...В американских СМ...
  • Роман Романов
    Интеллект у этого журналиста прямо на лице написан и причем  крупными буквами. Такое ощущение от этого фото, будь то ...«Дадут оружие – в...
  • фарид сабиров
    Этих клоун то кто спрашивает ???? Пидорасты где они и где ОДЕССА ???? В Одессе даже на кладбище нет места где этих ид...Лондон обещает не...

«Мясо заканчивается»: американский офицер объяснил, зачем ВСУ нужны женщины и подростки

«Мясо заканчивается»: американский офицер объяснил, зачем ВСУ нужны женщины и подростки

Украинских несовершеннолетних подростков планируют забирать на фронт. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, в прошлом офицер армии США Станислав Крапивник, отметивший, что Украина уже призывает женщин более года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх