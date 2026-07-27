Сенатор Джон Тьюн: у CLARITY Act пока нет голосов для принятия до августовских каникул

Лидер большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что законопроект CLARITY Act, направленный на формирование правил регулирования криптовалютного рынка, пока не располагает необходимой поддержкой для принятия до начала августовских каникул Конгресса.
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