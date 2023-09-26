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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов о поражениях ЦСКА: «Всем надо вылезать из окопов. Многие вещи не складываются, рисунок оставляет желать лучшего»

ЦСКА проиграл «Северстали» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Команда проиграла 7 из 11 матчей в этом сезоне.

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