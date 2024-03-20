Гороскоп от Анжелы Перл на 21 марта 2024 года: рассчитывайте на свои силы Даниил АрхаровВ гороскопе на 21 марта 2024 года Анжела Перл отметила, что это благоприятный день для начала новых дел и успешных деловых переговоров, которые могут привести к заключению выгодных партнерских соглашений.