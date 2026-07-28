🔍 След обуви и ДНК-экспертиза: в Ялте раскрыли кражу трёхлетней давности В 2023 году из квартиры жителя Белгорода пропали 52 тысячи рублей и золотые украшения — ущерб составил 77 тысяч рублей.
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🔍 След обуви и ДНК-экспертиза: в Ялте раскрыли кражу трёхлетней давности В 2023 году из квартиры жителя Белгорода пропали 52 тысячи рублей и золотые украшения — ущерб составил 77 тысяч рублей.