Из ОАЭ в Беларусь экстрадировали организатора канала нелегальной миграции

Гражданин Мадагаскара, задержанный в ОАЭ по запросу белорусских властей, в июне 2024 года организовал незаконное пребывание в Беларуси и выезд в Евросоюз для 13 граждан Бурунди, Камеруна, Коморских Островов и Нигерии.