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Царьград

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Из ОАЭ в Беларусь экстрадировали организатора канала нелегальной миграции

Из ОАЭ в Беларусь экстрадировали организатора канала нелегальной миграции

Гражданин Мадагаскара, задержанный в ОАЭ по запросу белорусских властей, в июне 2024 года организовал незаконное пребывание в Беларуси и выезд в Евросоюз для 13 граждан Бурунди, Камеруна, Коморских Островов и Нигерии.

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