Цены на уран обновили максимум последних лет

Фото: forbes.kzЦена сложилась по состоянию на 25 сентября. Как отмечает издание, это наивысшая цена с 2011 года (до аварии на АЭС «Фукусима» она достигала $73, после нее рынок впал в продолжительную полосу депрессии).
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