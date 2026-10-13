В Адыгее проверят безопасность детсадов после убийства женщины

Прокуратура Адыгеи инициировала проверки соблюдения требований безопасности в образовательных учреждениях после того, как 7 октября 69-летний мужчина зарезал свою жену на территории детского сада в Майкопе.
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