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В Тверской области пресечена деятельность крупной нелегальной майнинговой фермы

В Тверской области пресечена деятельность крупной нелегальной майнинговой фермы

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Тверьэнерго» совместно с Управлением МВД России по Тверской области пресекли деятельность нелегальной площадки для добычи криптовалюты на территории Максатихинского муниципального округа.

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