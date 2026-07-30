В Тверской области пресечена деятельность крупной нелегальной майнинговой фермы

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Тверьэнерго» совместно с Управлением МВД России по Тверской области пресекли деятельность нелегальной площадки для добычи криптовалюты на территории Максатихинского муниципального округа.
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