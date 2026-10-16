В экспертном сообществе обсуждают, можно ли верить президенту США Дональду Трампу, утверждающему, что Америка продолжает поставлять Киеву разведданные.
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