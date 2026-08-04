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Форум «Работа без барьеров» прошел в Щелкове

Форум «Работа без барьеров» прошел в Щелкове

Вернуться на работу ветеранам СВО с ранениями и людям с инвалидностью иногда бывает нелегко. Задачу помочь им поставили перед собой организаторы форума «Работа без барьеров», он прошел в Щелкове при поддержке «Единой России».

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