Форум «Работа без барьеров» прошел в Щелкове

Вернуться на работу ветеранам СВО с ранениями и людям с инвалидностью иногда бывает нелегко. Задачу помочь им поставили перед собой организаторы форума «Работа без барьеров», он прошел в Щелкове при поддержке «Единой России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии