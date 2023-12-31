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Заноза

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Сергей Лавров: нам, по большому счету, все равно кто станет президентом США

Сергей Лавров: нам, по большому счету, все равно кто станет президентом США

© РИА Новости / Григорий Сысоев Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.   Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости по итогам 2023 года оценил складывающуюся сегодня обстановку в Сербии, где продолжаются протесты оппозиции, рассказал о перспективах достижения межпалестинского единства и о том, чего в Москве ждут от президентских выборов в США, запланированных на 2024 год.

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