Сергей Лавров: нам, по большому счету, все равно кто станет президентом США

© РИА Новости / Григорий Сысоев Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости по итогам 2023 года оценил складывающуюся сегодня обстановку в Сербии, где продолжаются протесты оппозиции, рассказал о перспективах достижения межпалестинского единства и о том, чего в Москве ждут от президентских выборов в США, запланированных на 2024 год.