Европейский союз получит «разрушительный ответ» от США, если введет протекционистские меры против американских технологических компаний, таких как Starlink.
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