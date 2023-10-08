Третья мировая на пороге? В США раздались призывы бомбить Иран

Геннадий Бережнов

США, которые сейчас помогают Израилю, финансировали ХАМАС, напомнил Корнилов. А Тейлор забыла, что оружие из Киева вполне может быть и в Палестине. Да и у всех желающих купить! Так что США это расадник повсеместных воин, а народы как то оценить этого и заявить громогласно не могут!