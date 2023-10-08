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Политический вестник

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Третья мировая на пороге? В США раздались призывы бомбить Иран

Третья мировая на пороге? В США раздались призывы бомбить Иран

В США начали раздаваться призывы бомбить Иран, который ранее работал над созданием ядерного оружия. Это может стать началом третьей мировой войны, которую ранее уже предсказывали многие эксперты.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
США, которые сейчас помогают Израилю, финансировали ХАМАС, напомнил Корнилов. А Тейлор забыла, что оружие из Киева вполне может быть и в Палестине. Да и у всех желающих купить! Так что США это расадник повсеместных воин, а народы как то оценить этого и заявить громогласно не могут!
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