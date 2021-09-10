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Песков- просто мутная лошадка или очередной спящий?

Песков- просто мутная лошадка или очередной спящий?

Ингвар Коротков       Вот не нравится он мне. Никогда не нравился. Не доверяю я государственным мужам, которые женятся на откровенных дурах -тусовщицах, типа Навки.

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Вадим Абдурашитов
Вот не нравится он мне. Никогда не нравился. Действительно - мутный!
Garry
а он у вас в помощниках???? нет....ну так и молчите в трАпочку
ГусЕна
А другие мужики нравятся? :)
Татьяна Браун
Ну вот не нравится мне автор. Не видела, не знаю, но не нравится. Хотя бы за чушь, которую он здесь нарисовал. Слепил в одну кучу невесть что. И причем здесь первая жена Пескова? Или лишь бы что ляпнуть? А к селу или городу-неважно.
Владимир Лисуков
Просто усатый нянь, а по совместительству - писарчук. Но так можно сказать о любом человеке даже если, он белявый или чернявый. Автор нагородил непонятную чертовщину.
Борис Гора
Автор, а почему пресс секретарь Президента должен вызывать или не вызывать у вас доверие? Вы что, первая фройляйн Президента? Так нет, он мужик правильной ориентации... Так что проходите мимо, не ваше это дело, мягко говоря...
grainvn
"...я не котировался. Французским издательствам меня не предлагали...". Ну чем не мотив для обиженной статьи? А что касается любого деятеля из нынешней властной команды, то и без этой статьи трудно найти того, кому кто-то их них нравится, как умелый профессионал и просто прядочный и честный человек.
Uri Strukow
В статье действительно все в одну кучу. Зато загуглил автора, не слышал раньше о таком. Что касается Пескова, то дело не в нем. Надо вместо пресс-секретарей всех мастей вернуть ТАСС уполномочен заявить. И не придется тогда пресс-секретарю решать вопросы от имени президента, дипломату высшего ранга рассказывать о том, как бежит английский спецназ, сверкая помидорами из-под миниюбок или генерал вещает о драке между гастерами чья помойка возле рынка. Слишком расплодилось пресс-служб. Впрочем, как и чинуш.
Борис
Песков это БОЧА-БАЗИ сначала в Турции теперь в РОССИИ
Борис Гора
Совсем неуместное сравнение. Тем более, что это является оскорблением. Узнали новое для себя слово и очень захотелось его применить, и только...
Геннадий
Борис, вы чудак на букву "М".
ГусЕна
Просто Борю так называли:)))
Борис
Гусена а тебя называли минетчицей с казанского вокзала)))
Иван Захава
Бориска, ты здесь такой крутой - я охуе...аю! Девочку походя обгадил и чувствуешь себя героем?! Так весь твое "героизм" из-за того, что ты знаешь, что в ебло не получишь! Но бог не Тимошка, он видит немножко! Наберется у тебя таких подвигов выше меры, поймают тебя где-нибудь и будут пизд...ить, просто так, но это будет вот за такие слова и поступки. Запомни это, чтоб потом голову не ломать!
Багира
Мне вот тоже не нравится Ингвар Коротков, ну чисто кот Базилио. Можно так же сказать- мутный и к тому же сплетник. Ну всех жен Пескова с грязью смешал: эта дура, эта дура.. только в трусы к ним не заглянул. Откуда такая злоба к Пескову, чего ему сделала Навка и первая жена? Зависть, мечта попасть в Кремль на место Пескова? Так ведь рылом не вышел, - даже на фоне Пескова страшным выглядит, не говоря уж воспитанности и уме.
Геннадий
Браво, полностью согласен.
Ольга Николаева
Автор, у вас комплексы непризнанного гения? Это из за того что на выставки к элите не смогли примкнуть? Повесть обиженного мальчика, чес слово. Вроде взрослый мужчина, а все какими то соплями размахиваете
Наталья Андросова
А что в нем гениального?
Иван Захава
Гениальные придурки тоже бывают!
Николай Викторович Карташев
Странно конечно,обладая гостайной,сов.секретной информацией,имея жену с паспортом США,дочь с паспортом Франции,как так можно находиться ему на госслужбе,да ещё и при такой должности?
Рада
Наши бывшие коммунисты.. Сегодняшние господа мечтавшие о замках с бассейнами тогда.. И вот свершилось, замки.. По Европе, Америке, в России.. Пример д. Грязи ...клоуны.. Те кто смешат воровитых делателей капусты...сегодня тоже в почете, и хорошо оплачены властелинами. Кому на Руси жить хорошо! Таким как песков.. Его жены, дети, родственники, все довольны. Странного ничего нет, какой правитель, такой у него секретарь. Да и жены нет, или просто не рекламирует, а что удобно.. Двойника штампонуть беспроблем, если что... То был вечно живой Ленин...вот уже двадцать лет, как вечно живой путин.
tertadani3103
Sudya po-ego bezumnomu vzglyadu i specificheskomu vkusu v vybore zhen (muzh i zhena-odna satana) mozhno sudit' o ego umstvennom potenciale(nulevom): obez"yanu mozhno tozhe nauchit' govorit' i dazhe chitat', storonniki iskusstvennogo intellekta tol'ko obeschayut, a u nas uzhe 2 takih est', odna dazhe bankom upravlyaet!
Андрей Тихонов
у них-псаки, у нас -песков, совпадает должность , "рыжесть", тупорылость и даже инициалы.
Рада
!!!
ГусЕна
Дорохов не урод!
Татьянка Яцук
у вас рыло острое?
Геннадий
Автор коллегам завидовал, а теперь Пескову!!
Виктор Борисов
А им всем по барабану....они здесь в России на вахте бабло стригут а родня недвижимость гражданство стран НАТО...и в любой момент чемодан Внуково..
Михаил Афонин
а написал то это мудак или продажный?
Yury Khartovski
Чушь... Песков-"язык" президента... Наверняка много знает и не разбалтывает, а это главное, когда находишься при "теле". А что ест и с кем спит, никого не касается...
mlee
Вкусовщина. 100% ВВП не стал бы держать около себя мутную личность, это же идеальный инсайд!
Татьянка Яцук
Автор, а вы уверены, что Навка дура? В каком месте скрывается ваш "умометр"?
Татьянка Яцук
Автор, а вы уверены, что Навка дура? В каком месте скрывается ваш "умометр"?
Владимир Тимофеев
Автор видимо погадить захотел. Автор, ты хоть Пескова живьём-то видел. И небось с Навкой дружил,что такие отзывы печатаешь. Или живёшь с ними, что так знаешь про них. Сидел бы лучше и не лез в чужой монастырь со своей хернёй. Статья - шлак!
Иван Захава
Он громоотвод - вкидывает в массы идею, если она принята - это идея Путина, не принята - Песков не то ляпнул!

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