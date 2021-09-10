Песков- просто мутная лошадка или очередной спящий?

Ингвар Коротков Вот не нравится он мне. Никогда не нравился. Не доверяю я государственным мужам, которые женятся на откровенных дурах -тусовщицах, типа Навки.
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