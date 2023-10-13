В МИД России прокомментировали призыв Израиля к палестинцам покинуть Газу

Призыв Израиля к палестинцам, живущим в секторе Газа, покинуть дома нарушает права человека. Об этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил журналистам, передает корреспондент «Ленты.
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