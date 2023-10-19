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Уголовное дело возбуждено против автора мультфильма «Масяня»

Олегу Куваеву грозит до 6 лет лишения свободы. В отношении автора мультфильма «Масяня» Олега Куваева возбуждено уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

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