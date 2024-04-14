Чудом удалось избежать масштабной техногенной катастрофы 🔥🔥🔥 Гружённый нефтепродуктами тепловоз «поцеловал» лихача на КАМАЗе.
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Чудом удалось избежать масштабной техногенной катастрофы 🔥🔥🔥 Гружённый нефтепродуктами тепловоз «поцеловал» лихача на КАМАЗе.