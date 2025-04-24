Фотовыставка, посвященная истории строительства БКЛ

В переходе со станции «Проспект Вернадского» БКЛ на одноименную платформу Сокольнической линии открылась фотовыставка, посвященная истории строительства самой протяженной кольцевой ветки метро в мире — Большой кольцевой линии.
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