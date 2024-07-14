Песков: Запад давит на страны глобального Юга, а не изолировался от них

Беспрецедентное давление на страны глобального Юга оказывает коллективный Запад, который совсем не изолировался от них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном 14 июля в его Telegram-канале.