Песков: Запад давит на страны глобального Юга, а не изолировался от них

Беспрецедентное давление на страны глобального Юга оказывает коллективный Запад, который совсем не изолировался от них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном 14 июля в его Telegram-канале.
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