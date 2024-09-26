Олег! Люблю!

Пишут – «Олег Басилашвили отказался от торжественных мероприятий в честь юбилея».И правильно делает, тоже терпеть не могу юбилеи, да и юбилеи теперь не в моде, как говорила Верочка из «Служебного романа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии