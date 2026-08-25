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Газета.ру

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"Экономическая правда": Киев ищет источники финансирования ВСУ на 300 млрд гривен

"Экономическая правда": Киев ищет источники финансирования ВСУ на 300 млрд гривен

Украина планирует в сентябре 2026 года внести изменения в бюджет, увеличив расходы на оборону на сумму не менее 300 млрд гривен ($6,72 млрд), но правительство не может найти источники финансирования для этого.

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