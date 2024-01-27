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Дзен Дневник

4 подписчика

Козьма Прутков живее всех живых.

Козьма Прутков живее всех живых.

Наш народ настолько талантлив, что может собрать, взрастить и воспитать в себе Козьму Пруткова и всех губернаторов из небезызвестного града, порожденного воображением Салтыкова-Щедрина, и не просто взрастить и воспитать, но и облечь полномочиями, дабы оный в дальнейшем стал предметом восхищения и примером для подражания! Не верите? Я так и знала.

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