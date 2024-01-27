Козьма Прутков живее всех живых.

Наш народ настолько талантлив, что может собрать, взрастить и воспитать в себе Козьму Пруткова и всех губернаторов из небезызвестного града, порожденного воображением Салтыкова-Щедрина, и не просто взрастить и воспитать, но и облечь полномочиями, дабы оный в дальнейшем стал предметом восхищения и примером для подражания! Не верите? Я так и знала.