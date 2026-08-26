OpenAI заблокировала аккаунты ChatGPT, использовавшиеся в скрытых кампаниях влияния из России

OpenAI заблокировала группу аккаунтов ChatGPT, которые, по данным компании, участвовали в операции влияния из России и маскировались под израильский аналитический центр International Burke Institute (IBI).
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