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Турист отделился от группы и замерз насмерть в парке в Красноярском крае

Турист отделился от группы и замерз насмерть в парке в Красноярском крае

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Смерть 41-летнего мужчины, тело которого нашли в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, предварительно наступила из-за общего переохлаждения организма.

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