Тимановская высказалась о критике белорусских тренеров на ОИ в Токио Короткая ссылка

«Возможно, критиковать тренеров в социальной сети могло быть не самым умным шагом. Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении — к чему всё это?» — сказала Тимановская в интервью немецкой газете Die Zeit.
«Возможно, критиковать тренеров в социальной сети могло быть не самым умным шагом. Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении — к чему всё это?» — сказала Тимановская в интервью немецкой газете Die Zeit.
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