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FiNE NEWS

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Вице-президент Bank of America погибла при нападении с ножом на Таймс-сквер в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на Таймс-сквер произошёл инцидент с применением ножа, в результате которого погибла вице-президент американского банка Bank of America Эрин Пьяченти.

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