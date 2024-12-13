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Сиамский супец: почему россияне полюбили есть том-ям

Сиамский супец: почему россияне полюбили есть том-ям

Совсем недавно тайский суп том-ям включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Этот пряный и согревающий суп не нуждается в особом представлении для россиян, так как входит в число самых популярных азиатских угощений в нашей стране.

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