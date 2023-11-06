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Машины для печати 5-нм чипов Canon будет продавать в десять раз дешевле аналого...

Машины для печати 5-нм чипов Canon будет продавать в десять раз дешевле аналого...

Машины для печати 5-нм чипов Canon будет продавать в десять раз дешевле аналогов ASMLВ середине прошлого месяца японская компания Canon начала поставлять клиентам оборудование для печати 5-нм чипов без использования фотолитографии, а в этом месяце представители японского производителя пояснили, что такое оборудование будет примерно в десять раз дешевле аналогов от ASML, а также будет потреблять в десять раз меньше электроэнергии.

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