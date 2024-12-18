По данным ЦГМС в Волгоградской области 18 декабря: Облачно с прояснением. Небольшие и умеренные осадки (мокрый снег, снег), утром в отдельных северных районах сильный снег.
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По данным ЦГМС в Волгоградской области 18 декабря: Облачно с прояснением. Небольшие и умеренные осадки (мокрый снег, снег), утром в отдельных северных районах сильный снег.