Два человека погибли при пожаре на складе в Щёлкове. Об этом стало известно 9 сентября.Новость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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