Олег Егоров поздравил с профессиональным праздником сотрудников Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхозназдора

Олег Егоров поздравил с профессиональным праздником сотрудников Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхозназдора14 октября председатель Комиссии Общественной палаты Республики Крым по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров поздравил сотрудников Азово-Черноморского межрегионального управления Россель.
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