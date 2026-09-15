Через рвы и траншеи: как ракетчики штурмуют укрепления с огнеметом наперевес

Бойцы РВСН преодолели «штурмовую полосу огнеметчика» на Юргинском полигоне в Кемеровской области. Маневры устроили в рамках учебно-методических сборов военнослужащих.
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