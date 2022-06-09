РСЗО «Ураган» Западного военного округа продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции

РСЗО «Ураган» Западного военного округа продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехники противника.

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