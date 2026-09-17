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Царьград

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Вас убивает не сам инсульт. Главную ошибку люди совершают за час до него

Вас убивает не сам инсульт. Главную ошибку люди совершают за час до него

Врач назвала признаки, которые могут подсказать – скоро случится инсульт.Инсульт не всегда приходит внезапно.

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