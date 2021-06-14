Забайкалье получит дополнительные федеральные дотации на программу «Чистый воздух»

Как пишет Телеграм-канал «Недальний Восток», Забайкалье вошло в программу «Чистый воздух» в 2018 году, но экологическая ситуация в городе по-прежнему остаётся сложной, особенно зимой, когда смог из тысяч труб печей и котельных отравляет воздух.