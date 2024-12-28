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Почти 400 взрывов сотрясли подконтрольные Киеву районы Запорожья

Почти 400 взрывов сотрясли подконтрольные Киеву районы Запорожья

В Запорожской области прогремело около 400 взрывов за сутки 397 взрывов произошло в подконтрольной Киеву части Запорожской области за минувшие сутки, сообщил 28 декабря глава украинской областной военной администрации Иван Федоров.

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