Почти 400 взрывов сотрясли подконтрольные Киеву районы Запорожья

В Запорожской области прогремело около 400 взрывов за сутки 397 взрывов произошло в подконтрольной Киеву части Запорожской области за минувшие сутки, сообщил 28 декабря глава украинской областной военной администрации Иван Федоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии