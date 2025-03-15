Невероятный Овечкин, волшебник Дацюк, легенда СССР Ларионов. 5 главных русских революционеров в истории НХЛ

Они изменили главную лигу Америки!Кто лучшие российские легионеры в истории НХЛ? Те, кто набрал больше очков? Или завоевал больше титулов? Однако ни голы, ни трофеи не гарантируют, что игрок оставит яркий след в истории.
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