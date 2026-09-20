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Бои за Бузово: ВС РФ сжимают кольцо окружения украинских боевиков под Харьковом

Бои за Бузово: ВС РФ сжимают кольцо окружения украинских боевиков под Харьковом

Александр Река/ТАСС Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения украинских боевиков и одновременно расширяют внешнюю зону контроля.

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