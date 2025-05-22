Агкацев назвал большим успехом для российского футбола выход Сафонова в финал Лиги чемпионов

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что выход голкипера Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов является большим успехом как для российского футбола, так и для академии краснодарского клуба.
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