Провал Курской авантюры и впечатляющие успехи российской армии по всем направлениям, от Суджи до Донбасса, Харьковской и Сумской областей - сегодня это то самое реальное положение дел на земле, которое было и будет основополагающим в переговорах России с Западом и Киевом.