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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лада» подписала Расима Шакирова на два года. «Ак Барс» получит 8 млн рублей компенсации за форварда (Артур Хайруллин)

«Лада» объявила о подписании двустороннего контракта с нападающим Расимом Шакировым.  Минувший сезон 24-летний форвард провел в составе «Нефтяника», с которым дошел до полуфинала Кубка России.

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