Сийярто собрался в Петербург. Глава МИД Венгрии посетит ПМЭФ-2024

Петербургский экономический форум собирается посетить венгерский министр иностранных дел.Выяснилось, что глава венгерского МИД Петер Сийярто собирается посетить Петербургский экономический форум, что пройдёт в июне нынешнего года.
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