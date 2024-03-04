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Царьград

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Сийярто собрался в Петербург. Глава МИД Венгрии посетит ПМЭФ-2024

Сийярто собрался в Петербург. Глава МИД Венгрии посетит ПМЭФ-2024

Петербургский экономический форум собирается посетить венгерский министр иностранных дел.Выяснилось, что глава венгерского МИД Петер Сийярто собирается посетить Петербургский экономический форум, что пройдёт в июне нынешнего года.

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