Россиян предупредили о росте опасных инфекций из-за изменения климата

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Из-за изменения климата численность комаров увеличится. Помимо этого, они станут чаще распространять инфекции, предупредил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко в разговоре с агентством ТАСС.