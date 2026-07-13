Россиян предупредили о росте опасных инфекций из-за изменения климата

Из-за изменения климата численность комаров увеличится. Помимо этого, они станут чаще распространять инфекции, предупредил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко в разговоре с агентством ТАСС.
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