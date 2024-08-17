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Тайны подземелий Сум, почему город считают непреступной крепостью

Тайны подземелий Сум, почему город считают непреступной крепостью

Тайны подземелий Сум, почему город считают непреступной крепостью Юлия СоколоваЗа последние дни ситуация в Сумах заметно ухудшилась, и город все больше становится точкой повышенной тревожности на карте Украины.

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