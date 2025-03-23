В Прибайкальском парке убрали сезонные туалеты

В Прибайкальском нацпарке из-за резкого потепления и ухудшения состояния льда на Байкале демонтировали временные санитарные сооружения на популярных туристических местах: острове Огой, мысе Три Брата, в Иркутской губе и у скалы Шаманка.
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