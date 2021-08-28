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Новый скандал разгорается вокруг шоу «Співають всі», украинцы в недоумении: «Стыдно смотреть»

Новый скандал разгорается вокруг шоу «Співають всі», украинцы в недоумении: «Стыдно смотреть»

Новое шоу «Співають всі» совсем недавно появилось на телеканалах и вызвало бурную реакцию украинцев Участники шоу демонстрируют свои вокальные умения перед звездной «сотней» экспертов во главе с Народной артисткой Украины Натальей Могилевской.

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