Новый скандал разгорается вокруг шоу «Співають всі», украинцы в недоумении: «Стыдно смотреть»

Новое шоу «Співають всі» совсем недавно появилось на телеканалах и вызвало бурную реакцию украинцев Участники шоу демонстрируют свои вокальные умения перед звездной «сотней» экспертов во главе с Народной артисткой Украины Натальей Могилевской.