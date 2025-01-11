История авиакомпании «Hooters Air» которая любила развлекать пассажиров

Когда Hooters (знаменитая сеть ресторанов родом из США) решила запустить в 2003 году свою авиакомпанию, она сделала это с размахом —помимо стандартных стюардесс на борту пассажиров встречали две черлидерши в коротеньких шортах и топиках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии