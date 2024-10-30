Street Beat показал зимнюю коллекцию с «главными в городе»

Бренд Street Beat представил рекламную кампанию для поддержки зимней коллекции сети. Было решено отойти от традиционного зимнего сеттинга и сделать акцент на современных городских пространствах, их происхождении и роли человека в мегаполисе.
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