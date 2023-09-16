Наконец-то в Варшаве проговорились о своём истинном отношении к Украине! Министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс в интервью агентству PAP: «Мы должны более внимательно отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет собой угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы».
Варшава с точки зрения психоанализа
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Владимир Афанасьев
"Коварен жид, хотя и слеп, Кичливый лях, похуже Бляди, Хохол же съест с тобою хлеб И тут-же в суп тебе нагадит! Т.Шевченко.
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