Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Варшава с точки зрения психоанализа

Варшава с точки зрения психоанализа

Наконец-то в Варшаве проговорились о своём истинном отношении к Украине! Министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс в интервью агентству PAP: «Мы должны более внимательно отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет собой угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы».

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Комментарии
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Владимир Афанасьев
&quot;Коварен  жид, хотя и слеп, Кичливый лях, похуже Бляди, Хохол же съест с тобою хлеб  И тут-же в суп тебе нагадит!         Т.Шевченко.
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