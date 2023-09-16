Варшава с точки зрения психоанализа

Наконец-то в Варшаве проговорились о своём истинном отношении к Украине! Министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс в интервью агентству PAP: «Мы должны более внимательно отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет собой угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы».